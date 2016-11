Schade op Wall Street lijkt mee te vallen

Schade op Wall Street lijkt mee te vallen

NEW YORK - Beleggers op Wall Street lijken de eerste schok van de verkiezingsoverwinning van Donald Trump nog voor de openingsbel te boven. De forse duikeling die de toonaangevende Dow-Jonesindex volgens de openingsindicatoren leek te gaan maken, blijft waarschijnlijk uit.

9-11-2016

De Dow, die dinsdag iets hoger sloot op 18.332 punten, koerste af op een openingsverlies van 750 punten. De daling van bijna 5 procent was reden de voorbeurshandel even stil te leggen. Het beeld veranderde enigszins na de verzoenende overwinningsspeech van Trump. Het verlies blijft nu waarschijnlijk beperkt tot maximaal de helft daarvan.

In aanloop naar de verkiezingen bleek onder beleggers een duidelijke voorkeur voor winst van Clinton. Met de opmars van Trump in de peilingen kleurden de beursgraadmeters bijna dagelijks rood. Onder meer de inperkende maatregelen die Trump opperde voor de handel werden niet goed ontvangen.

Goudmijnbouwers

Goudmijnbouwers kunnen op Wall Street op 'the day after' rekenen op winst. Veilig geachte beleggingen als goud stegen flink naarmate de winst van Trump in de verkiezingsnacht dichterbij kwam. Ook onder meer aandelen van wapenfabrikanten en farmaceutische bedrijven profiteren nu ze de strengere regels die Clinton voorstelde lijken te ontlopen.

De financiële sector en energiebedrijven krijgen het juist moeilijker. De verwachte daling bij banken en verzekeraars is opvallend, omdat banken doorgaans juist profiteren van een Republikein in het Witte Huis, maar de handelsbarrières van Trump galmen ook in die sector door. Bij de energiebedrijven moeten vooral zonne-energiebedrijven eraan geloven. Trump wil subsidies voor zonne-energie schrappen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent naar 44,77 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 45,99 dollar per vat. De dollar leverde iets van zijn waarde in ten opzichte van de euro. Een euro bracht 1,1031 dollar op, tegen 1,1016 dollar bij het slot van de Amerikaanse beurzen een dag eerder.