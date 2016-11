Brussel stelt harde aanpak staaldumping voor

BRUSSEL - De EU-ministers van Handel buigen zich vrijdag over nieuwe voorstellen van de Europese Commissie om de industrie beter te beschermen tegen dumping van buitenlandse producten. Het gaat vooral om spotgoedkoop staal, met name uit China. EU-commissaris Cecilia Malmström (Handel) wil toe naar een ,,systeem zoals in de Verenigde Staten”, schrijft ze woensdag in een toelichting.

Door ANP - 9-11-2016, 14:14 (Update 9-11-2016, 14:14)

De VS beboeten 'dumpstaal’ keihard. De meeste EU-landen willen notoire boosdoeners de duimschroeven aandraaien met hoge importheffingen, maar dat wordt door onder meer Nederland geblokkeerd uit angst voor protectionisme. Malmström wil een nieuwe rekenmethode invoeren voor de hoogte van de heffingen, waarbij voortaan ook staatssteun wordt meegewogen. Dat geldt dan voor alle landen die zijn aangesloten bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO), ongeacht of ze een markt- of staatseconomie zijn.