ANP Uitverkoop beurzen blijft uit na zege Trump

AMSTERDAM - Beleggers in Europa staan niet te juichen bij het aanstaande presidentschap van Donald Trump. Maar de verzoenende woorden die de steenrijke zakenman sprak na zijn verkiezingsoverwinning, stelden wel wat gerust. Zware openingsverliezen werden later in de ochtend grotendeels weggepoetst.

Door ANP - 9-11-2016, 12:10 (Update 9-11-2016, 12:10)

In Amsterdam stond de toonaangevende AEX-index woensdag tegen het middaguur 1,1 procent lager op 445,20 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 639,86 punten. De belangrijkste graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs moesten 0,3 tot 1 procent terug. Voor aanvang van de handel werden veel zwaardere klappen gevreesd.

De harde toon die Trump aansloeg in de verkiezingscampagne had beleggers flink nerveus gemaakt over een eventuele overwinning voor de Republikein. Maar in zijn overwinningsrede benadrukte hij dat hij president van alle Amerikanen wil zijn, en sprak hij lovende woorden over zijn Democratische tegenstander Hillary Clinton.

Sterkste daler

Heineken was de sterkste daler in de AEX met een verlies van 4,7 procent. De bierbrouwer is sterk vertegenwoordigd in Mexico, waar het presidentschap van Trump naar verwachting nadelig zal uitpakken. Technologiebedrijf Philips, dat veel zaken doet met Amerikaanse zorgverleners, verloor meer dan 2,3 procent.

Bovenaan de hoofdindex, met winsten boven de 3 procent, stonden biotechnologiebedrijf Galapagos en staalconcern ArcelorMittal. ABN AMRO, dat financieel directeur Kees van Dijkhuizen naar voren schoof als opvolger van topman Gerrit Zalm, won 0,2 procent.

Luwte

In de luwte van het verkiezingsgeweld kwam een aantal bedrijven nog met kwartaalresultaten. Beursuitbater Euronext verloor bijna 4 procent, beursintermediair Flow Traders leverde 0,8 procent in en vastgoedfonds WDP ging 1 procent omlaag.

Op de beurs in Kopenhagen ging windturbinefabrikant Vestas 5,6 procent onderuit. Analisten vragen zich af hoe het Deense bedrijf zich de komende jaren staande gaat houden op een naar verwachting veel lastigere Amerikaanse markt. Trump staat bepaald niet bekend als een voorvechter van duurzame energie.

De prijzen van Amerikaanse ruwe olie en Brentolie krabbelden na aanvankelijke verliezen respectievelijk 0,2 en 0,3 procent op. De euro werd verhandeld voor 1,1080 dollar, tegen 1,1040 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.