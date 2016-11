Cheaptickets en D-Reizen passen prijzen aan

DEN HAAG - D-reizen en CheapTickets.nl hebben op aandringen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hun prijskaartjes aangepast. De consumentenwaakhond had kritiek geuit op de zogenoemde onvermijdbare kosten die niet werden meegenomen in de prijzen. De administratiekosten, boekingskosten of verplichte keuze voor een betaalmiddel konden enkele tientjes aan het eindbedrag toevoegen.

Door ANP - 9-11-2016, 11:41 (Update 9-11-2016, 11:41)

De aanpassingen van de reisaanbieders gaan zelfs verder dan waar door de ACM op was aangedrongen. Zo nemen beide bedrijven tegenwoordig de onvermijdbare kosten op in de prijzen van ál hun websites, dus ook bij onder meer vliegwinkel.nl, VakantieXperts.nl en BudgetAir.nl. Ook zullen ze duidelijker zijn over extra kosten voor onder meer bagage en gebruik van een creditcard.

Volgens de ACM profiteert de consument van de aanpassingen. ,,Zij kunnen prijzen nu beter vergelijken. Het is ook een signaal aan andere bedrijven in de reisbranche: duidelijke reisprijzen zijn de norm. Dit is goed voor eerlijke concurrentie", aldus ACM-bestuurder Henk Don.