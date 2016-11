Ruinaard gaat Geschillencommissie Kifid leiden

DEN HAAG - Eveline Ruinaard wordt de nieuwe voorzitter van de Geschillencommissie van het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft ingestemd met haar benoeming, die in januari ingaat.

Door ANP - 9-11-2016, 9:16 (Update 9-11-2016, 9:16)

Ruinaard wordt de opvolger van Edgar du Perron. Die stopte per april vanwege zijn benoeming als raadsheer in de Hoge Raad. Sindsdien is de functie tijdelijk vervuld door Rick Verschoof, seniorrechter in de rechtbank Midden-Nederland. Ruinaard is momenteel directeur Bestuursrechtspraak van de Raad van State.