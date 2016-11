Verzoenende Trump stelt beleggers wat gerust

AMSTERDAM - De Amsterdamse beurs stond woensdag na de verkiezingswinst van Donald Trump in het rood, in lijn met de andere graadmeters in Europa. De verzoenende woorden van Trump in zijn eerste rede als 'president-elect', stelden beleggers vervolgens ook wat gerust.

9-11-2016

Over het algemeen waren de verliezen na de openingsbel al minder groot dan vooraf gevreesd. De AEX-index stond na ruim een uur handelen 1 procent lager op 445,59 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 640,40 punten. De beurs in Londen verloor 0,6 procent en Parijs zakte 1,1 procent. Frankfurt speelde 1 procent kwijt.

Een overwinning van Trump werd vooraf zeer gevreesd door de financiële markten, vanwege de onzekerheid over zijn economisch beleid en de toekomst van handelsovereenkomsten van de grootste economie ter wereld. ,,Trump zorgt voor onzekerheid en daar houden beleggers niet van'', zo wist een handelaar. Beursuitbater Euronext nam maatregelen vanwege de hectische dag.

Verzoenende woorden

In zijn overwiningsspeech kwam Trump behalve met verzoenende woorden voor zijn politiek scherp verdeelde land, ook met een reeks beloften over wat hij van plan is tijdens zijn presidentschap. Zo verklaarde hij een ,,groot economisch plan'' te hebben dat de groei zal verdubbelen, zonder in details te treden.

De hoofdindex op Beursplein 5 kende met Heineken (min 3 procent) de grootste verliezer. Philips en Vopak zakten respectievelijk 1,8 procent en 1,6 procent. Aegon herstelde wat en verloor 1,2 procent. ArcelorMittal en Galapagos stonden met plussen van 2,2 procent en 1,9 procent bij de winnaars.

Opvolger Zalm

ABN AMRO zakte 0,1 procent. De bank kondigde aan financieel bestuurder Kees van Dijkhuizen te benoemen tot opvolger van topman Gerrit Zalm.

Terwijl de aandacht volop uitging naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen, openden beursintermediair Flow Traders (plus 1,4 procent), beursuitbater Euronext (min 5,6 procent) en vastgoedbedrijf WDP (min 0,7 procent) op het Damrak de boeken. Elders in Europa stonden handelsberichten van Carlsberg, Osram Licht, Munich Re en E.ON op de rol.

De olieprijzen gingen ook omlaag, terwijl beleggers hun heil zochten in veilig geachte havens als goud, zilver en platina die in waarde stegen. De euro werd verhandeld voor 1,1087 dollar, tegen 1,1040 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.