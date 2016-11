Aantal faillissementen stabiel

DEN HAAG - In oktober zijn er evenveel bedrijven failliet verklaard als in september. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag gemeld. De meeste faillissementen werden opnieuw uitgesproken in de handel.

Door ANP - 9-11-2016, 6:45 (Update 9-11-2016, 6:45)

Vorige maand werden er 280 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat aantal is niet gecorrigeerd voor zittingsdagen en exclusief eenmanszaken. In de handel werden 62 faillissementen uitgesproken, bij financiële instellingen kwam het aantal faillissementen uit op 40. De handel en de financiële dienstverlening behoren tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven.