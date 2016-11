Vakbond dreigt met staking bij Bpost

BRUSSEL - Ook in België wordt met argusogen aangekeken tegen de plannen van Bpost om PostNL over te nemen. De Belgische vakbond ACOD dreigde dinsdag met een staking bij Bpost als het postbedrijf zijn bod doorzet.

ACOD, die alvast een stakingsaanzegging heeft ingediend, stelt onder meer vraagtekens bij de toezegging van Bpost om de pensioenlasten van de Nederlandse postbodes te garanderen. Ook is bond verontwaardigd over de hoogte van de overnamesom van circa 2,5 miljard euro.

Verder baart de verwatering van de positie van de Belgische overheid, die nu net iets meer dan de helft van de aandelen bezit, zorgen. Bij een overname zou dat belang dalen naar 40 procent. Volgens ACOD komt de hele deal daarom neer op een privatisering van Bpost.

Scepsis

In Nederland werd eerder ook al kritisch gereageerd op het overnamebod, onder meer door premier Mark Rutte. Bij FNV heerst vooral scepsis. Volgens de Nederlandse vakbond is het nog allerminst zeker of de voorgenomen fusie, zoals Bpost zegt, inderdaad amper werkgelegenheid kost en zelfs nieuwe banen oplevert.

PostNL heeft het bod overigens nog altijd in beraad.