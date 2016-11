Zwarte lijst belastingparadijzen dichterbij

BRUSSEL - Landen die (bijna) geen vennootschapsbelasting heffen, niet transparant zijn en niet meewerken aan internationale maatregelen tegen belastingontwijking komen op een Europese zwarte lijst. De EU-ministers van Financiën zijn het dinsdag in Brussel eens geworden over de criteria die een land fiscaal 'fout’ maken.

Door ANP - 8-11-2016, 16:36 (Update 8-11-2016, 16:36)

De gezamenlijke zwarte lijst voor belastingparadijzen moet helpen in de strijd tegen wereldwijde belastingontwijking. Volgens minister Jeroen Dijsselbloem hadden de criteria best iets strenger gemogen, maar een compromis was nodig om alle 28 lidstaten over de streep te trekken.

,,Er is vooral veel weerstand om een land dat 0 procent vennootschapsbelasting heft direct op de zwarte lijst te plaatsen, zonder nog andere criteria mee te wegen in de toetsing”, zei hij na afloop. De minister wilde echter ,,niet uit de school klappen” welke landen daarover dwars lagen.