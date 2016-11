Energiebedrijf Dong stopt met olie en gas

KOPENHAGEN - Het Deense energieconcern Dong Energy heeft besloten zijn olie- en gasactiviteiten af te stoten. Het bedrijf wil zich volledig toeleggen op hernieuwbare energie, zoals uit wind en biomassa. Dat maakte Dong dinsdag bekend bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers.

Door ANP - 8-11-2016, 9:17 (Update 8-11-2016, 9:17)

's Werelds grootste uitbater van windmolenparken op zee gaf nog geen verwachtingen of tijdpad af voor de voorgenomen transformatie. Vooralsnog lopen de prestaties van de olie- en gastak voor op de eigen verwachtingen. De divisie draagt dit jaar al, in plaats van in 2017, positief bij aan de kasstroom van het bedrijf.

De winst van Dong steeg in het derde kwartaal tot 3,3 miljard Deense kroon (443 miljoen euro), van 400 miljoen kroon een jaar eerder. Dong dankte de forse stijging aan een verbeterd bedrijfsresultaat, lagere afschrijvingen en de verkoop van zijn gasdistributienetwerk voor 1,3 miljard kroon. De omzet kwam uit op 14,5 miljard kroon.