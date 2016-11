Groei voor Zwitserse uitzender Adecco

ZÜRICH - Uitzendbedrijf Adecco heeft afgelopen kwartaal kunnen profiteren van een toegenomen vraag naar tijdelijk personeel. De Zwitserse concurrent van Randstad zag de omzet, afgezien van nadelige wisselkoerseffecten en zonder hulp van overnames, met 3 procent aandikken.

Door ANP - 8-11-2016, 8:30 (Update 8-11-2016, 8:30)

Met name in Zuid-Europa zag Adecco de omzet toenemen. Ook in Frankrijk, de belangrijkste markt voor het bedrijf was sprake van groei. Daar stond een daling van de opbrengsten in de Verenigde Staten en de Duitstalige Europese landen tegenover. In de Benelux en Scandinavië nam de omzet met 2 procent toe.

De totale opbrengsten bedroegen 5,8 miljard euro, 2 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebita), voor eenmalige posten, daalde met 3 procent tot 320 miljoen euro. Onder de streep hield Adecco 173 miljoen euro over.