Hoop op verkiezing Clinton stuwt Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de handelssessie stevig op winst. Kort voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn beleggers hoopvol gestemd dat Hillary Clinton als winnaar uit de bus komt. Maandag wezen diverse opiniepeilingen op een aanhoudende voorsprong van de Democratische presidentskandidate.

Door ANP - 7-11-2016, 19:53 (Update 7-11-2016, 19:53)

Een overwinning van Clinton wordt als gematigd positief gezien voor de financiële markten, omdat van haar een redelijk stabiele voortzetting van het huidige beleid wordt verwacht. Het bericht dat de FBI het onderzoek naar de e-mails van Clinton weer heeft laten varen, werd met opluchting ontvangen. De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,9 procent hoger op 18.231 punten. De brede S&P won 2 procent tot 2127 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq noteerde een winst van 2,3 procent op 5163 punten.

Vorige week gaf het nieuwe onderzoek naar de mails die Clinton als minister van Buitenlandse Zaken vanaf een privéserver verstuurde de campagne van haar rivaal Donald Trump een nieuwe impuls. Dat zette wereldwijd druk op de aandelenbeurzen, waar beleggers zich zorgen maakten over de onvoorspelbare gevolgen van een overwinning van de vastgoedmagnaat.

Vooral financiële fondsen zaten in de lift. Banken als Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo en Morgan Stanley wonnen tot 3,4 procent. Goud, dat door investeerders wordt gezien als veilige haven, leverde aan waarde in. Gouddelver Newmont Mining (min 4,2 procent) deelde in die malaise.

De Italiaanse sportwagenfabrikant Ferrari won ruim 7 procent aan beurswaarde na meevallende kwartaalcijfers. Het bedrijf verhoogde tevens zijn winstverwachting voor dit jaar. De resultaten van zuivelproducent Dean Foods over het derde kwartaal bleken beter dan verwacht. Het aandeel noteerde 2,1 procent hoger.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent naar 44,33 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder bij 45,64 dollar per vat. De euro werd voor 1,1036 dollar verhandeld, net zoveel als bij het slot van de Europese beurzen.