Wall Street opent met duidelijke winst

ANP Wall Street opent met duidelijke winst

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met stevige plussen aan de nieuwe sessie begonnen. De beurshandel staat deze week vrijwel volledig in het teken van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maandag wezen diverse opiniepeilingen op een aanhoudende voorsprong van presidentskandidate Hillary Clinton richting de verkiezingen van dinsdag.

Door ANP - 7-11-2016, 15:47 (Update 7-11-2016, 15:47)

Op Wall Street werd het bericht dat de FBI het onderzoek naar de e-mails van Clinton weer heeft laten varen met opluchting ontvangen. De Dow-Jonesindex opende 1,1 procent hoger op 18.102 punten. De brede S&P won 1,3 procent tot 2112 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq opende met een winst van 1,5 procent op 5123 punten.

Vorige week gaf het nieuwe onderzoek naar de mails die Clinton als minister van Buitenlandse Zaken vanaf een privéserver verstuurde de campagne van haar rivaal Donald Trump een nieuwe impuls. Dat zette wereldwijd druk op de aandelenbeurzen, waar beleggers zich zorgen maakten over de onvoorspelbare gevolgen van een overwinning van de vastgoedmagnaat.

De Italiaanse sportwagenfabrikant Ferrari won in de vroege handel bijna 5 procent na meevallende kwartaalcijfers. Het bedrijf verhoogde tevens zijn winstverwachting voor dit jaar.