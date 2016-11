Winkelverkopen in eurozone nemen licht af

ANP Winkelverkopen in eurozone nemen licht af

LUXEMBURG - De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in september met 0,2 procent gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat bleek maandag uit ramingen van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Door ANP - 7-11-2016, 11:11 (Update 7-11-2016, 11:11)

Economen rekenden in doorsnee op een afname met 0,3 procent. In augustus nam de verkoop eveneens met een bijgestelde 0,2 procent af. Dit cijfer werd herzien van een eerder gemelde daling van 0,1 procent.

Voor de gehele Europese Unie werd in september ook een daling van de winkelverkopen gemeten met 0,2 procent, na een afname met 0,1 procent in augustus. In Estland en Finland gingen de verkopen op maandbasis het meest vooruit. De grootste verkoopdalingen kwamen voor rekening van Portugal, Slovenië en Duitsland. Voor Nederland meldde Eurostat geen cijfers.