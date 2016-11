Groeiplan Air France 'stap in goede richting'

AMSTELVEEN - KLM-topman Pieter Elbers ziet de nieuwe plannen om ook Air France weer te laten groeien als een stap in de goede richting. ,,Wat belangrijk is, is dat er in Frankrijk weer momentum komt, dat de sociale dialoog weer op gang komt'', zei hij vrijdag. ,,Op die manier kan er weer winstgevende groei worden gecreëerd.''

Een nieuw te vormen zusterbedrijf met goedkoper personeel moet Air France helpen op de meest verliesgevende routes terrein terug te winnen. Elbers denkt dat het plan van holdingbaas Jean-Marc Janaillac ,,zeker een goede rol kan spelen'', al moet het de komende tijd nog wel verder worden uitgewerkt.

Voor KLM verandert er weinig door de nieuwe plannen van Janaillac. ,,Voor ons is dit een bevestiging dat we vooral door moeten gaan op de ingeslagen weg, van kosten besparen enerzijds en investeren anderzijds'', zei Elbers.