Supers zien omzet harder groeien

DONGEN - De omzet van supermarkten is in oktober verder aangetrokken. Supers wisten dik 2,6 miljard euro aan opbrengsten binnen te harken, wat 3,5 procent meer is dan in dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was de omzetgroei groter dan in de voorgaande maanden, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GfK.

4-11-2016

Er kwamen in oktober meer bezoekers naar de winkels en per bezoek werd ook wat meer uitgegeven. De omzet per kassabon steeg met 1,9 procent naar 22,28 euro.

Ook de onlineverkopen namen verder toe. In de eerste tien maanden van dit jaar lag de totale supermarktomzet op jaarbasis 2,4 procent hoger, op een totaal van 28,3 miljard euro. Bestellingen via het internet waren daarbij goed voor een omzetaandeel van 1,9 procent. Vorig jaar bedroeg dit aandeel nog 1 procent.

Inmiddels bestelt bijna één op de zeven huishoudens wel eens wat via het internet bij de supermarkt. Dat gold vorig jaar nog voor één op de twaalf gezinnen, aldus GfK. Het zijn vooral jongeren, huishoudens met kinderen en mensen uit de Randstad die steeds vaker en meer online in de supermarkt kopen. Ook besteden zij bovengemiddeld op zondag en in de avonduren.