ACM: weinig mis bij betaalde infonummers

ANP ACM: weinig mis bij betaalde infonummers

DEN HAAG ( - ) - Bedrijven achter een betaald informatienummer houden zich over het algemeen goed aan de regels. Dat stelde toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) vrijdag.

Door ANP - 4-11-2016, 8:59 (Update 4-11-2016, 8:59)

Houders van een betaald informatienummer geven vaak de juiste informatie over tarieven, terwijl hun dienstverlening goed bereikbaar is en het informatienummer gebruikt wordt voor het doel waarvoor het nummer is bestemd. Dat blijkt volgens ACM uit een steekproef onder 1200 bedrijven met een 0900-, 0906- of 0909-nummer of viercijferige nummers die beginnen met 18.

ACM trof bij een tiental bedrijven een overtreding aan. In bijna alle gevallen pasten de bedrijven die in overtreding waren, hun gedrag aan na een waarschuwing. De rest moet rekenen op een vervolgonderzoek.