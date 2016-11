Commerzbank duikt in het rood

FRANKFURT - Commerzbank, de tweede bank van Duitsland, is in het derde kwartaal in de rode cijfers beland. Het financiële concern is bezig met een omvangrijke reorganisatie waarbij veel banen verloren zullen gaan en activiteiten afgestoten worden.

Door ANP - 4-11-2016, 7:37 (Update 4-11-2016, 7:37)

Het nettoverlies bedroeg 288 miljoen euro, tegen een winst van 235 miljoen euro een jaar eerder. Eind september werd bekend dat Commerzbank de komende jaren duizenden banen gaat schrappen, onder meer door een groot deel van de dienstverlening te automatiseren en afscheid te nemen van activiteiten die onvoldoende bijdragen aan stabiele resultaten. De ingreep moet helpen om efficiënter en winstgevender te worden. Destijds meldde Commerzbank al dat een verlies zou worden geleden in het derde kwartaal vanwege grote afschrijvingen.

In september kwam Commerzbank ook tot een verkoop van zijn hoofdkantoor in Frankfurt aan een dochteronderdeel van Samsung. Er werden geen financiële details bereikt over de verkoop van het kantoorgebouw van 259 meter hoog, maar volgens ingewijden zou meer dan 600 miljoen euro met de deal zijn gemoeid. Commerzbank blijft wel als huurder gevestigd in het hoogste gebouw van Duitsland.