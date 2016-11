Nikkei flink lager na vrije dag

ANP Nikkei flink lager na vrije dag

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag met een stevig verlies gesloten. De handel in Tokio stond, na de vrije dag op donderdag, opnieuw in het teken van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Door ANP - 4-11-2016, 7:26 (Update 4-11-2016, 7:26)

De afgelopen dagen zorgde de opmars van Donald Trump in de peilingen al voor beweeglijke handelssessies in het Verre Oosten. Een overwinning van Trump wordt door de meeste kenners als ongunstig gezien voor de financiële markten. In Japan is dat effect goed zichtbaar door de opmars van de yen, die als een veilige haven in onrustige tijden geldt.

De Nikkei-index sloot met een verlies van 1,3 procent op 16.905,36 punten, terwijl de Japanse yen verder in waarde steeg. Bij de bedrijven wist onder meer Mazda de aandacht op zich gericht. Het aandeel zakte 5 procent na een verlaging van de winstverwachting voor heel het jaar. Takata speelde, na een handelsonderbreking, 2 procent kwijt. Volgens een Japanse zakenkrant bereidt Takata een aanvraag tot faillissementsbescherming voor zijn Amerikaanse tak voor.

Elders in het Verre Oosten waren de koersenborden ook rood gekleurd, maar minder fel dan in Japan. Zo zakte de Kospi in Seoul 0,3 procent en daalde de All Ordinaries in Sydney 0,9 procent. De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,2 procent in de min.