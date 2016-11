Starbucks beloont aandeelhouders

ANP Starbucks beloont aandeelhouders

SEATTLE - Koffieketen Starbucks gaat zijn aandeelhouders extra belonen. Het bedrijf maakte donderdag bij de publicatie van zijn kwartaalresultaten bekend het dividend met een kwart te zullen verhogen tot 0,25 dollar per aandeel.

Door ANP - 3-11-2016, 21:33 (Update 3-11-2016, 21:43)

In het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar realiseerde het concern een omzetgroei van 16 procent tot 5,7 miljard dollar. De omzet bij Starbucks-filialen die langer dan een jaar open zijn, steeg met 4 procent. Onder de streep hield Starbucks 801 miljoen dollar over. Dat was over dezelfde periode een jaar eerder nog 653 miljoen dollar.

Volgens financieel directeur Scott Maw van Starbucks was het afgelopen kwartaal het meest winstgevende in de 24-jarige geschiedenis van het bedrijf. Voor komend boekjaar heeft Starbucks als doel gesteld om wereldwijd 2100 nieuwe filialen te openen. De omzet bij winkels die langer dan een jaar open zijn moet daarbij met circa 5 procent toenemen. De totale omzetgroei moet daarbij in de dubbele cijfers uitkomen.

Starbucks opende afgelopen kwartaal zijn eerste filiaal in Trinidad en Tobago. Daarmee kwam de teller van het aantal landen waar de keten actief is uit op 75. In het hele boekjaar opende Starbucks wereldwijd 2042 nieuwe filialen. Naast Trinidad en Tobago opende de alom bekende koffieketen ook voor het eerst in Cambodja, Kazachstan, Luxemburg, Andorra, Zuid-Afrika en Slowakije de deuren.