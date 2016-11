Google verwerpt beschuldigingen Brussel

BRUSSEL - Techreus Google verwerpt de beschuldigingen van Europese Commissie dat het concern zijn dominante marktpositie op het internet misbruikt. Dat meldde Google donderdag in een reactie op de bijgewerkte bezwaren van de Brusselse autoriteiten die diepgravend onderzoek doen naar het bedrijf.

Door ANP - 3-11-2016, 17:22 (Update 3-11-2016, 17:22)

Google zou onder meer zijn eigen prijsvergelijker Google Shopping bevoordelen boven de concurrentie. Daarnaast zou het rivalen blokkeren.

Volgens Google heeft Brussel onvoldoende bewijs en wordt een groot aantal gebruikers geschaad ten gunste van een ,,aantal kleine" partijen. Vooral het gegeven dat Brussel in het onderzoek bedrijven als Amazon en eBay niet als concurrenten ziet, is tegen het zere been van de Amerikanen. Daarbij zou Brussel onvoldoende kijk hebben op de markt.