Dijsselbloem vreest nieuwe brexit-onzekerheid

ANP Dijsselbloem vreest nieuwe brexit-onzekerheid

DEN HAAG - Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is bang dat een Britse uitspraak over de brexitprocedure tot extra onzekerheid over de Britse uittreding uit de Europese Unie leidt. Het High Court bepaalde donderdag dat het parlement moet worden geraadpleegd voor het in gang zetten van de uittredingsprocedure.

Door ANP - 3-11-2016, 13:15 (Update 3-11-2016, 13:15)

,,Ik hoop niet dat dit leidt tot meer vaagheid en meer vertragingen, want dat is slecht voor het Verenigd Koninkrijk, de EU en voor Nederland", zei Dijsselbloem, die tevens voorzitter is van de eurogroep, in een reactie op de uitspraak. Hij zei dat de uitspraak vanuit democratisch oogpunt goed is, maar benadrukte dat extra onzekerheid over de uitkomst en de tijdlijn negatief is.

De Conservatieve regering van premier Theresa May vindt dat de brexit een taak van de regering is en wilde de scheidingsprocedure zonder tussenkomst van het parlement in gang zetten. De rechter was het daar niet mee eens.