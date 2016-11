Nog een kandidaat voor voorzitterschap FNV

ANP Nog een kandidaat voor voorzitterschap FNV

UTRECHT - Ook voormalig Gay Pride-bestuurder Irene Hemelaar wil voorzitter van vakbond FNV worden. Daarmee hebben leden van de bond straks minimaal twee kandidaten om uit te kiezen.

Door ANP - 3-11-2016, 13:14 (Update 3-11-2016, 13:14)

Hemelaar bracht haar kandidatuur donderdag zelf naar buiten op Volkskrant.nl. Ze is al geruime tijd actief binnen de vakbeweging, onder meer als trainer van kaderleden. ,,Ik ben ruim achttien jaar betrokken bij de FNV en ken de zorgen en de uitdagingen. Ik weet bovendien hoe het is om te werken in loondienst en om als zzp'er economisch zelfstandig te zijn'', aldus Hemelaar.

Het huidige bestuur van FNV droeg onlangs zelf Han Busker voor als kandidaat voor het voorzitterschap. Busker gaf jarenlang leiding aan de Nederlandse Politiebond (NPB) en is momenteel als bestuurslid van FNV belast met de thema's zorg en pensioenen.

De kans is groot dat komende weken meer kandidaten naar buiten treden. De meer dan een miljoen leden van FNV kunnen zich tussen 1 februari en 9 maart uitspreken over de benoeming. Op 10 maart wordt duidelijk wie de opvolger wordt van Ton Heerts, die afgelopen zomer opstapte.