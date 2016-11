Beurs Amsterdam hoger na cijferstroom

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam is donderdag in het groen geopend. Beleggers op het Damrak verwerkten een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten. De cijfers van Air France-KLM en bouwer BAM werden slecht ontvangen, terwijl ING werd beloond voor zijn kwartaalprestaties.

Door ANP - 3-11-2016, 9:20 (Update 3-11-2016, 9:20)

De AEX-index noteerde kort na de openingsbel 0,5 procent hoger op 445,92 punten. De MidKap zakte 0,8 procent tot 641,61 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt waren vlak tot licht lager.

ING was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 3,5 procent, dankzij beter dan verwachte cijfers. Ook speciaalchemieconcern DSM kwam met resultaten. Het aandeel opende hoger, maar noteerde kort daarop 0,4 procent lager.

In de MidKap zakte Air France-KLM 4,1 procent in het rood. De luchtvaartgroep heeft de winstgroei van de eerste jaarhelft in het belangrijke derde kwartaal geen vervolg kunnen geven. Er werd ook een nieuwe strategie naar buiten gebracht. BAM ging 3,4 procent onderuit bij de middelgrote fondsen, mede door een flinke daling van het orderboek.