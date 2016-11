Chinezen stuwen omzet luxemerk Hermès

PARIJS - De Franse maker van luxespulletjes Hermès heeft meer omzet geboekt in het derde kwartaal, vooral door een sterkere vraag uit China. Het bedrijf, dat vooral bekend is van prijzige zijden sjaals en leren tassen, zag zijn inkomsten met bijna 9 procent toenemen tot bijna 1,3 miljard euro. Dat maakte Hermès donderdag bekend.

Door ANP - 3-11-2016, 8:59 (Update 3-11-2016, 8:59)

De omzetgroei is boven de verwachtingen van analisten. Zij gingen gemiddeld uit van een groei met 7 procent. In Azië zag Hermès de verkopen met 14 procent stijgen in het afgelopen kwartaal. In de eerste helft van het jaar had het concern juist last van een afnemende vraag in Azië. Ook de terroristische aanslagen in Europa drukten toen op de omzet.

Hermès liet in september zijn omzetdoelstelling van een jaarlijkse groei van circa 8 procent los. De onderneming herhaalde donderdag dat dat percentage dit jaar niet gehaald gaat worden.