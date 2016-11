Gemengd beeld op Aziatische beurzen

TOKIO - De beurzen in Azië toonden donderdag een gemengd beeld. Beleggers in het Verre Oosten waren met hun gedachten vooral bij de naderende presidentsverkiezing in de Verenigde Staten, wat de handel nerveus maakte. Verder waren er enkele positieve economische cijfers die wat steun gaven. De toonaangevende aandelenbeurs in Tokio bleef gesloten vanwege een feestdag.

Door ANP - 3-11-2016, 7:49 (Update 3-11-2016, 7:49)

De belangrijkste graadmeters in Seoul en Shanghai wonnen 0,2 en 0,8 procent. In Sydney daalde de All Ordinaries 0,1 procent. De Hang Seng in Hong Kong noteerde tussentijds 0,1 procent lager. Uit een inkoopmanagersindex in China bleek dat de activiteit in de dienstensector in dat land in oktober een sterkere groei liet zien.

Net als op andere grote financiële markten in de wereld zijn beleggers in Azië voorzichtiger door de onzekerheid die de Amerikaanse presidentsverkiezing met zich meebrengt. Woensdag zorgde de opleving van Donald Trump in de peilingen in het Verre Oosten ook al voor een nerveuze stemming.