Federal Reserve houdt rente onveranderd

ANP Federal Reserve houdt rente onveranderd

WASHINGTON - De Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken, handhaaft het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten op het huidige niveau, zoals was verwacht door de financiële markten. Mogelijk gaat de Fed in december wel over tot een renteverhoging.

Door ANP - 2-11-2016, 19:13 (Update 2-11-2016, 19:13)

De rente blijft op het zeer lage peil van 0,25 tot 0,5 procent. Kenners hadden al verwacht dat de rente deze maand ongewijzigd zou blijven, mede met het oog op de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgende week dinsdag. De financiële markten achten de kans zeer groot dat volgende maand de Amerikaanse rente zal worden verhoogd.

De Fed verhoogde vorig jaar december voor het eerst in jaren de rente, nadat het tarief sinds eind 2008 op 0 tot 0,25 procent had gestaan.