Flinke minnen op Europese beurzen

ANP Flinke minnen op Europese beurzen

AMSTERDAM - De aandelenbeurzen in Europa zijn woensdag met duidelijke verliezen gesloten. Beleggers zijn ongerust over de opmars van Donald Trump in de peilingen, krap een week voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De markten vrezen onder meer de onvoorspelbaarheid van de Republikeinse kandidaat. In Amsterdam kregen Wolters Kluwer en Heijmans rake klappen na tegenvallende kwartaalresultaten.

Door ANP - 2-11-2016, 17:45 (Update 2-11-2016, 17:50)

De Amsterdamse AEX-index eindigde 1,3 procent lager op 443,77 punten. De MidKap verloor 1,4 procent tot 646,89 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt daalden 1 tot 1,5 procent.

De Amerikaanse Federal Reserve komt later op de dag met een rentebesluit. Er wordt niet verwacht dat de rente zal worden verhoogd, mede met het oog op de verkiezingen in de Verenigde Staten volgende week dinsdag.

Wolters Kluwer

Informatieleverancier Wolters Kluwer was met een min van 4,3 procent de sterkste daler in de AEX. De groei van het bedrijf in de afgelopen maanden bleef achter bij de gemiddelde verwachting van analisten. Alleen vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco stond op winst bij de hoofdfondsen, met een plus van 0,9 procent.

Heijmans kelderde bij de kleinere fondsen op het Damrak 16,6 procent. De bouwer blijft worstelen met een aantal grote bouwprojecten vanwege conflicten met opdrachtgevers, wat zorgt voor onzekerheid over de financiële afwikkeling.

MidKap

PostNL speelde 3,5 procent kwijt in de MidKap na de stevige koerssprong op dinsdag. Toen lekte uit dat het Belgische Bpost nog steeds interesse heeft in een overname.

Het Duitse modemerk Hugo Boss zag zowel de winst als de omzet in het derde kwartaal dalen, maar presteerde toch beter dan gedacht. Het aandeel klom ruim 4 procent in Frankfurt.

Olie

Het Deense scheepvaart- en olieconcern A.P. Möller-Maersk verloor in Kopenhagen meer dan 7 procent, na een winstval afgelopen kwartaal.

De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 3,1 procent omlaag naar 45,23 dollar. Brent werd 3,2 procent goedkoper op 46,61 dollar per vat. De euro was 1,1117 dollar waard, tegen 1,1055 dollar bij het Europese slot dinsdag.