Groot banenverlies bij offshorebedrijf Heerema

ZWIJNDRECHT - Heerema Fabrication Group (HFG) schrapt 349 van zijn 512 arbeidsplaatsen in Nederland. Daarnaast verdwijnen 100 van de ongeveer 260 functies in andere landen. Het bedrijf dat onder meer offshoreboorplatforms maakt zegt zwaar te lijden te hebben van de malaise in de olie- en gasindustrie. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.

Door ANP - 2-11-2016, 15:58 (Update 2-11-2016, 15:58)

De ontslagen op scheepswerven en op het hoofdkantoor zullen gefaseerd plaatsvinden tussen nu en april 2018, zo licht een woordvoerder toe. Er loopt nog een aantal projecten voor belangrijke klanten, die eerst afgerond moeten worden.

HFG hoopt met de reorganisatie in afgeslankte vorm verder te kunnen gaan op alle locaties in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Polen. De verschillende scheepswerven hebben ieder hun eigen specialisatie. Het bedrijf rekent erop dat de markt op termijn weer aantrekt.