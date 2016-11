Dip in verkoop tweedehands auto's

HEERHUGOWAARD - De verkoop van tweedehands auto's in Nederland vertoonde vorige maand een dip. In oktober verwisselden ruim 150.000 personenwagens van eigenaar. Dat is 0,8 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van VWE voertuiginformatie en -documentatie.

2-11-2016

De occasionverkopen liepen in de voorgaande maanden nog voorspoedig. Tot en met september werden bijna 1,5 miljoen tweedehandsjes verkocht, oftewel ruim 5 procent meer dan vorig jaar in die tijd.

Dat het dit jaar over de gehele linie goed gaat met de verkoop van gebruikte auto's komt onder meer door de veranderde bijtellingsregels. Eind vorig jaar hebben handelaren massaal nieuwe diesels en stekkerauto's op kenteken laten zetten. Ze hebben die wagens toen opgespaard om ze pas dit jaar, als gebruikte auto, aan de man te brengen. De kopers van deze tweedehands bolides met bouwjaar 2015 kunnen nog profiteren van de oude belastingtarieven.

De vraag naar nieuwe exemplaren is daarentegen flink ingezakt. De verkopen van nieuwe personenwagens lopen al maanden achter ten opzichte van een jaar geleden.