ANP Heijmans worstelt met aantal grote projecten

ROSMALEN - Heijmans blijft worstelen met een aantal grote bouwprojecten vanwege conflicten met opdrachtgevers. Dat zorgt voor de nodige onzekerheid over de financiële afwikkeling. De beursgenoteerde bouwer is daarom ook in gesprek gegaan met zijn financiers.

Door ANP - 2-11-2016, 7:43 (Update 2-11-2016, 7:58)

De problemen doen zich vooral voor bij de projecten Energiefabriek Tilburg en de N23 Westfrisiaweg. Bij die laatste klus is er bijvoorbeeld onenigheid over meerkosten die zijn ontstaan doordat de bouwgrond in een andere staat verkeerde dan gedacht.

Volgens Heijmans is het belangrijk dat de aanhoudende discussies met de opdrachtgevers worden opgelost, omdat Heijmans anders mogelijk niet meer aan zijn financiële afspraken kan voldoen. Het overleg met de financiers is ,,pro-actief en constructief'', meldde het bedrijf woensdag in een handelsbericht.

Goed

De omzet van het hele concern lag over de eerste negen maanden rondom het niveau van vorig jaar. Volgens Heijmans blijft de vraag naar woningen hoog, wat zich vertaalt in de omzet van de activiteiten in dat segment. Ook de bedrijven van Heijmans in België en Duitsland doen het goed, met name Van den Berg en Oevermann. Hier word gewerkt aan diverse infrastructurele projecten.

De orderportefeuille bevond zich per eind september op een vergelijkbaar niveau als eind juni, op 2,4 miljard euro.

Topman Bert van der Els benadrukte verder dat binnen het bedrijf als geheel duidelijk stappen zijn gezet naar herstel van het operationeel resultaat. Maar de impact van de probleemprojecten blijft volgens hem lastig in te schatten. Hierdoor kan Heijmans geen concrete winstverwachting geven.