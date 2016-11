NN wil Delta Lloyd nog altijd overnemen

AMSTERDAM - NN Group (Nationale-Nederlanden) blijft van plan een bod uit te brengen op verzekeraar Delta Lloyd. Dat meldde NN woensdag.

Door ANP - 2-11-2016, 7:33 (Update 2-11-2016, 7:49)

De verzekeraar maakte op 5 oktober bekend 5,30 euro per aandeel over te hebben voor Delta Lloyd, waarmee de totale waarde van de overname op 2,4 miljard euro zou komen. Delta Lloyd wees dat bod enkele dagen later echter van de hand.

Sindsdien hebben de bedrijven volgens NN in beperkte mate contact gehouden. Het voormalige onderdeel van ING blijft naar eigen zeggen proberen om in overleg te treden met zijn beoogde prooi. NN houdt daarbij de optie om aandelen Delta Lloyd via de markt te verwerven open.

Te laag

Delta Lloyd vond het eerste bod van NN te laag. Het bestuur van de verzekeraar hield de deur wel open voor een bod dat voldoende voordelen voor aandeelhouders en andere belanghebbenden zou creëren. Over een eventuele verhoging van het bod liet NN woensdag echter niets weten.

Een woordvoerster zei wel dat het bedrijf het oorspronkelijke bod nog altijd als een ,,faire prijs'' ziet. Ze benadrukte verder dat NN de intentie houdt om met het bestuur van Delta Lloyd in overleg te treden.

Geen commentaar

NN gaf verder aan uiterlijk op 28 december een concept-biedingsbericht in te dienen bij toezichthouder AFM.

Delta Lloyd heeft ,,kennisgenomen'' van de update van NN, zei een woordvoerder woensdagochtend. Hij bevestigde het beperkte contact tussen beide partijen, maar gaf verder geen commentaar op het proces.