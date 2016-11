Verliesreeks Wall Street houdt aan

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag opnieuw met verlies gesloten. De markt raakt steeds verder in de ban van de presidentsverkiezingen in de VS, volgende week dinsdag. Die worden door het nieuwe onderzoek naar de e-mails van Hilary Clinton mogelijk aanzienlijk spannender dan lange tijd werd gedacht.

Door ANP - 1-11-2016, 18:41 (Update 1-11-2016, 21:13)

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent in de min op 18.037,10 punten. De S&P 500 zakte 0,7 procent naar 2111,72 punten. De breed samengestelde index boekte daarmee de zesde verliesbeurt op rij, wat de langste negatieve reeks in ruim een jaar is. Technologiegraadmeter Nasdaq sloot met 5153,58 punten ook 0,7 procent onder de slotstand van maandag.

In de race om het presidentschap lijkt het onderzoek naar de e-mails van Clinton de kansen van Donald Trump nieuw leven te hebben ingeblazen. Een poll van de Washington Post en ABC wees dinsdag op een nek-aan-nekrace tussen beide kandidaten, terwijl ook bij Real Clear Politics de voorsprong van Clinton grotendeels is verdwenen.

Pfizer

Ondertussen verzamelden de beleidsmakers van de Federal Reserve dinsdag voor hun tweedaagse vergadering over het monetaire beleid in de VS. Een renteverhoging wordt daarbij zeer onwaarschijnlijk geacht, zeker met het oog op de naderende verkiezingen.

Bij de hoofdfondsen leverde Pfizer 2,1 procent in, nadat de farmaceut met winstcijfers was gekomen die niet voldeden aan de verwachtingen van analisten. Dat gebeurt het bedrijf niet vaak, voor het laatst in het eerste kwartaal van 2013. Apple stond samen met Pfizer onderaan de Dow. De iPhone-maker leverde bijna 2 procent in.

Valeant

Farmaceut Valeant won 33 procent, nadat The Wall Street Journal had gemeld dat het bedrijf praat over de verkoop van dochterbedrijf Salix Pharmaceuticals. De verkoop zou Valeant, dat zijn beurswaarde afgelopen jaar grotendeels zag verdampen, zo'n 10 miljard dollar kunnen opleveren.

In de mediasector staan de krantenuitgevers Gannett (USA Today) en Tronc (Chicago Tribune, Los Angeles Times) in de belangstelling. Gannett liet weten definitief de stekker te hebben getrokken uit onderhandelingen over een mogelijke overname van Tronc. Dat bedrijf verloor 12 procent aan beurswaarde, terwijl Gannett 2,3 procent inleverde.

De olieprijzen zakten verder, na de sterke daling op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 0,2 procent omlaag naar 46,67 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 48,31 dollar per vat. De euro was met 1,1055 dollar evenveel waard als bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.