Verkoopdaling Volkswagen in VS houdt aan

ANP Verkoopdaling Volkswagen in VS houdt aan

NEW YORK - Volkswagen heeft zijn verkopen in de Verenigde Staten ook afgelopen maand stevig zien dalen ten opzichte van een jaar eerder. Het Duitse concern kampt in de VS nog altijd met de gevolgen van het dieselschandaal, dat een ruim een jaar geleden aan het licht kwam en de verkopen de afgelopen maanden stevig onder druk heeft gezet.

Door ANP - 1-11-2016, 17:08 (Update 1-11-2016, 17:08)

De Amerikaanse divisie van Volkswagen bracht vorige maand 18,5 procent minder auto's aan de man dan in oktober 2015, de maand nadat de ophef rond de sjoemelsoftware van VW was ontstaan. In totaal werden in oktober bijna 25.000 Volkswagens verkocht in de VS.

Grotere automerken in de VS zagen hun verkopen in oktober ook slinken. Zo verkocht Fiat Chrysler 10 procent minder en vond General Motors bijna 2 procent minder kopers voor zijn auto's. Bij Toyota namen de verkopen met bijna 9 procent af.