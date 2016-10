Autoverkopen in oktober 22 procent onderuit

BUNNIK - De autoverkopen vielen in oktober fors lager uit dan een jaar eerder. Dealers brachten ruim 30.000 nieuwe personenauto's aan de man. Dat is 22 procent minder dan in oktober vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging.

Door ANP - 1-11-2016, 14:24 (Update 1-11-2016, 14:24)

De verkoop van nieuwe auto's blijft al maanden achter ten opzichte van een jaar geleden. Dat komt vooral door de nieuwe bijtellingsregels die begin dit jaar ingingen. Autobedrijven en leasemaatschappijen hebben eind vorig jaar juist extreem veel nieuwe diesels en stekkerwagens op kenteken laten zetten, om nog te profiteren van de oude belastingtarieven. Verder worden er de laatste tijd veel relatief jonge tweedehandsjes uit het buitenland gehaald.

Best verkochte merk in oktober was Volkswagen, gevolgd door Renault en Peugeot. Het populairste model was de Volkswagen Golf. Andere types die vaak de showrooms uitreden waren de Opel Astra en de Volkswagen Polo.