ANP Thomson Reuters schrapt 2000 banen

NEW YORK - De leverancier van informatie en nieuws Thomson Reuters gaat wereldwijd ongeveer 2000 banen schrappen in verband met een versimpeling van de bedrijfsstructuur. Er wordt daarvoor in het vierde kwartaal een buitengewone last genomen van 200 tot 250 miljoen dollar.

Door ANP - 1-11-2016, 13:17 (Update 1-11-2016, 13:17)

Het banenverlies raakt vooral de divisies die zich bezighouden met financiële en technologische informatie. Er worden geen banen geschrapt bij de journalistieke activiteiten van het moederconcern van persbureau Reuters. Er werken wereldwijd ongeveer 48.000 mensen voor het bedrijf.

Thomson Reuters kwam ook met cijfers naar buiten. De omzet bleef in het derde kwartaal stabiel op 2,74 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Dat was het gevolg van negatieve wisselkoerseffecten. Als valuta-effecten buiten beschouwing worden gelaten, was de omzet met 1 procent gestegen.