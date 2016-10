Winstval voor BP

LONDEN - Oliemaatschappij BP zag zijn winst in het derde kwartaal bijna halveren ten opzichte van een jaar eerder. Het concern kampt nog altijd met de effecten van de lagere olieprijzen, waardoor de marges op olieraffinage krompen. Desondanks viel de winst hoger uit dan waar gemiddeld rekening mee werd gehouden.

Door ANP - 1-11-2016, 8:52 (Update 1-11-2016, 8:52)

De winst voor eenmalige posten en wijzigingen in de inventaris daalde tot 933 miljoen dollar tegen 1,8 miljard dollar een jaar eerder. Het betekende het negende kwartaal op rij dat BP zijn winst zag afkalven. De druk op topman Bob Dudley om de uitgaven in toom te houden en bezittingen af te stoten zonder daarbij de toekomst van het concern in gevaar te brengen, neemt toe.

Vooralsnog zal BP, net zoals branchegenoten, moeten snijden in de uitgaven om zo dividenduitkeringen te kunnen handhaven. Ook als de olieprijzen weer zouden stijgen is BP van plan vast te houden aan flinke kostenbesparingen.