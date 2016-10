Beurs Tokio licht hoger na rentebesluit

TOKIO - De beurs in Tokio is dinsdag met een kleine winst gesloten. Beleggers verwerkten het rentebesluit van de Japanse centrale bank. Ook in Australië stond een rentebesluit op de rol. Verder kwamen goede cijfers naar buiten over de Chinese industrie.

Door ANP - 1-11-2016, 7:56 (Update 1-11-2016, 7:56)

De Nikkei-index eindigde met een plus van 0,1 procent op 17.442,40 punten. De Bank of Japan (BoJ) hield zoals verwacht de rente en het stimuleringsprogramma onveranderd en schoof de periode voor het bereiken van het inflatiedoel van circa 2 procent op de langere baan. De inflatieverwachtingen werden verlaagd, maar de groeivooruitzichten bleven onveranderd.

Bij de bedrijven in Tokio was er aandacht voor Honda Motor. De autofabrikant kwam maandag na het slot van de handel met een verhoging van de winstverwachting voor het gehele boekjaar, maar het aandeel verloor desondanks 2 procent. Technologieconcern Sony verlaagde maandag nabeurs de winstprognose en zakte 0,7 procent. Elektronicabedrijf Panasonic waarschuwde eveneens voor een lager resultaat en ging 6,5 procent omlaag.