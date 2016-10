Amerikaanse beurzen verwerken overnamenieuws

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York bewogen maandag rond de slotstanden van vrijdag. De handel op Wall Street stond op de laatste dag van oktober vooral in teken van enkele grote overnamedeals. Verder wachten beleggers op het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, later in de week.

Door ANP - 31-10-2016, 18:44 (Update 31-10-2016, 20:43)

De Dow-Jonesindex noteerde rond 20.30 uur (Nederlandse tijd) op 18.163 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent op 2129 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg eveneens 0,1 procent, tot 5197 punten.

Telecombedrijf CenturyLink lijft branchegenoot Level 3 Communications in voor 34 miljard dollar. Het telecombedrijf ging bijna 13 procent onderuit. De aandelen van overnameprooi Level 3 stegen daarentegen ruim 4 procent in waarde.

Brocade

Er waren nog meer grote transacties: technologieconglomeraat General Electric (vlak) gaat zijn energiedivisie samenvoegen met oliedienstverlener Baker Hughes (min 7 procent). Verder kondigde investeringsmaatschappij Blackstone (min 2 procent) aan zorgdetacheerder TeamHealth (plus 16 procent) te kopen voor ongeveer 6,1 miljard dollar.

Ook Brocade Communications, dat dik 22 procent won, wist de aandacht op zich gericht. Volgens persbureau Bloomberg is het netwerkbedrijf in vergaande gesprekken over een verkoop van de onderneming.

Dow

Citigroup zakte 0,4 procent, nadat aan het licht kwam dat de autoriteiten opnieuw onderzoek doen naar de manipulatie van verschillende rentetarieven door handelaren van de bank. Hiervoor schikte Citi eerder dit jaar al voor 425 miljoen dollar.

In de Dow viel vooral het koersverschil van oliereuzen Chevron en ExxonMobil op. Chevron ging na een adviesverhoging door Goldman Sachs aan kop met een plus van 1,1 procent, terwijl Exxon door een adviesverlaging van dezelfde bank juist een van de grootste verliezers was. Exxon zakte 1,7 procent. Sterkste daler in de Dow was Nike, die na een adviesverlaging 3,3 procent verloor.

Olie

De olieprijzen stonden lager, mede omdat oliekartel OPEC er afgelopen weekend niet in geslaagd is een akkoord te sluiten over de eerder aangekondigde productiebeperking. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3,9 procent tot 46,78 dollar en Brentolie werd 2,8 procent goedkoper, op 48,30 dollar per vat.

De euro werd voor 1,0974 dollar verhandeld, tegen 1,0960 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.