ANP Bonden beraden zich op verdere acties bij KLM

SCHIPHOL - Vakbonden FNV en VNC gaan zich maandagavond beraden op verdere acties bij het cabinepersoneel van KLM. Zondag zorgden werkonderbrekingen van stewards en stewardessen bij de luchtvaartmaatschappij al voor vertragingen op Schiphol.

Door ANP - 31-10-2016, 17:11 (Update 31-10-2016, 17:11)

De werkonderbrekingen van afgelopen weekend duurden twintig minuten. Bij eerdere acties van het cabinepersoneel ging het nog om pauzes van tien minuten. Er wordt nu gedacht aan het verder opschalen van de tijdsduur, liet FNV-onderhandelaar Zakaria Boufangacha maandagmiddag weten. Meer details wilde hij vooralsnog niet geven.

De luchtvaartmaatschappij en de bonden liggen met elkaar overhoop over een besluit om minder cabinepersoneel in te zetten op sommige lange vluchten. Die ingreep werd zondag van kracht. De maatregel is volgens KLM noodzakelijk om de eigen doelstellingen voor verbetering van de productiviteit te halen, zolang de bonden niet bereid zijn te praten over een nieuwe cao.