ANP Weer minder wanbetalers bij hypotheken

TIEL - Het aantal huiseigenaren dat kampt met betalingsachterstanden op hun hypotheek is in het afgelopen halfjaar verder gedaald. Uit de zogeheten Hypotheekbarometer van het Bureau Krediet Registratie (BKR) blijkt dat nog 107.310 huishoudens kampen met problemen. Dat betekent een afname met 3156 ten opzichte van zes maanden eerder.

Door ANP - 31-10-2016, 14:31 (Update 31-10-2016, 14:31)

In april dit jaar bracht het BKR ook al naar buiten dat het aantal wanbetalers was gedaald. Volgens het bureau zet, gelet op de huidige daling van dat aantal, de positieve ontwikkeling ,,definitief" door. Op jaarbasis gaat het om een daling van 5 procent. ,,Het begint het op een structureel herstel te lijken", meent Peter van den Bosch, directeur van BKR.

Sinds de crisis in 2008 is het aantal mensen met een betalingsachterstand op hun hypotheek ruim verdriedubbeld. Tijdens de piek in juli 2015 zaten ruim 113.000 mensen in de problemen.