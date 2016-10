Prijsbeleid autodealers onder de loep

DEN HAAG - De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert vanaf dinsdag of autohandelaren nu wel transparant zijn over de autoprijzen. Afgelopen zomer trok de consumentenwaakhond al aan de bel over de zogeheten autorijklaarkosten van 600 tot 1500 euro die door dealers aan de advertentieprijs werden toegevoegd.

Door ANP - 31-10-2016, 9:47 (Update 31-10-2016, 9:47)

De autorijklaarkosten maakten het volgens de ACM lastig voor consumenten om prijzen te vergelijken. De kosten voor onder meer het verwijderen van verpakkingsmateriaal, nummerplaten, transportkosten, recyclingkosten en registratie van de auto zijn onvermijdbaar en moeten volgens de ACM dus in de totaalprijs zitten.

Dealers die zich ondanks de waarschuwing nog niet aan de regels houden, kunnen een boete krijgen. Autodealers die computerprogramma's bieden om kopers zelf extra's en kleuren uit te laten zoeken, krijgen uitstel tot 1 januari.