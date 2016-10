OPEC-overleg vooralsnog vruchteloos

ANP OPEC-overleg vooralsnog vruchteloos

WENEN - Pogingen van de organisatie van olie-exporterende landen OPEC om tot een definitief akkoord te komen over het inperken van de productie blijken vooralsnog vruchteloos. De aangesloten landen waren dit weekend in Wenen bijeen om over de voorwaarden van de eerder aangekondigde productiebeperking te praten.

Door ANP - 31-10-2016, 8:07 (Update 31-10-2016, 8:31)

Vorige maand bereikten de OPEC-landen een overeenkomst op hoofdlijnen over productiebeperkende maatregelen. Daarbij was een productieplafond van 32,5 tot 33 miljoen vaten per dag afgesproken. Om het akkoord uit te werken en de toewijzingen te bepalen, werd een speciaal comité in het leven geroepen.

Na achttien uur overleggen dit weekend lijkt het enige succes dat is geboekt dat de landen van het oliekartel beloofd hebben om met elkaar te blijven praten. Volgens ingewijden werd wel een kleine vooruitgang geboekt over de manier waarop quota worden bepaald. De magere uitkomsten van dit weekend zorgden er maandag andermaal voor dat de olieprijzen daalden.

Zo zakte de prijs van een vat Amerikaanse olie voorbeurs met 0,6 procent tot 48,42 dollar en daalde Brentolie ook 0,6 procent, tot 49,41 dollar per vat.