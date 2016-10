Klein verlies voor beurs Tokio

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio is maandag licht lager gesloten. Beleggers in de Japanse hoofdstad kijken uit naar de rentevergaderingen van de Bank of Japan en de Amerikaanse Federal Reserve deze week. Verder kwamen wat tegenvallende cijfers over de Japanse industrie naar buiten.

De Nikkei-index sloot met een verlies van 0,1 procent op 17.425,02 punten. In oktober wist de beurs in Tokio flink te stijgen, geholpen door de zwakkere yen die vooral exportgerelateerde aandelen in de plus zette.

Bij de bedrijven in Tokio was er aandacht voor de rederijen Nippon Yusen, Mitsui O.S.K. Lines en Kawasaki Kisen Kaisha. Zij brengen hun containeractiviteiten samen in een nieuw bedrijf. Daardoor ontstaat de op vijf na grootste containervervoerder ter wereld. De aandelen van Nippon, Mitsui en Kawasaki stegen duidelijk op de berichtgeving.

De Japanse overheid meldde verder dat de industriële productie in september onveranderd is gebleven terwijl was gerekend op een stijging.

In Hongkong noteerde de Hang Seng in de tussentijdse handel 0,2 procent hoger. De Kospi in Seoul daalde 0,6 procent. De All Ordinaries in Sydney won juist 0,6 procent.