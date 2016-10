Export naar 'Down Under' flink in de lift

DEN HAAG - De Nederlandse export naar Australië en Nieuw-Zeeland is de laatste jaren stevig aangetrokken. Daarbij is het aantal bedrijven uit ons land dat uitvoert naar 'Down Under' sinds 2010 ruwweg verdubbeld. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij aanvang van het Nederlandse staatsbezoek aan Australië en Nieuw-Zeeland.

Door ANP - 31-10-2016, 2:24 (Update 31-10-2016, 2:24)

Vorig jaar ging er in totaal voor meer dan 4,5 miljard euro aan goederen en diensten die kant op. De export van producten naar Australië steeg tussen 2010 en 2015 met 60 procent naar 2,3 miljard euro. Naar Nieuw-Zeeland vertweevoudigde de goederenstroom tegelijkertijd, tot 370 miljoen euro.

Het zijn vooral medicijnen en bloed die naar Australië worden getransporteerd. In Nieuw-Zeeland is relatief veel interesse voor vliegtuigonderdelen. Er werd daarnaast voor zo'n 2 miljard euro aan diensten uitgevoerd, voornamelijk vrachtvervoer over zee. Australië is onze 32e exportbestemming, Nieuw-Zeeland bezet de 71e plaats.

Inmiddels zijn zo’n 20.000 Nederlandse ondernemingen actief in de export naar Australië. Dat is bijna twee keer meer dan in 2010. Circa 7400 Nederlandse goederenexporteurs drijven handel met Nieuw-Zeeland.

De twee grootste landen van Oceanië sturen zelf ook een bescheiden hoeveelheid aan goederen naar Nederland. Het gaat dan voor een belangrijk deel om landbouwproducten. Australië is voor ons land de belangrijkste leverancier van zaden. Nieuw-Zeeland is nummer 1 wat betreft schapenvlees. Vorig jaar bedroeg de import bij elkaar een kleine 1,4 miljard euro aan goederen. Van beide landen is Nederland na het Verenigd Koninkrijk het voornaamste afzetgebied in de Europese Unie.