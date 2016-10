Resultaten en rentebesluiten kleuren beursweek

AMSTERDAM - De beurshandel staat komende week opnieuw in het teken van een stortvloed aan kwartaalcijfers van bedrijven. Daarnaast zullen beleggers zich richten op rentebesluiten van onder meer de centrale bank van Japan op dinsdag en de Federal Reserve in de Verenigde Staten een dag later.

Door ANP - 30-10-2016, 15:44 (Update 30-10-2016, 15:44)

In Amsterdam opent onder meer Shell de boeken. Analisten rekenen op licht herstel van de winst van de Brits-Nederlandse olie- en gasgigant. Ook hoofdfondsen ING, Wolters Kluwer en DSM en meerdere kleinere bedrijven komen met resultaten.

Vooral donderdag wordt het druk op Beursplein 5, wanneer ING, Air France-KLM, BAM, AMG, TKH, Ctac, Intertrust en Kendrion met handelsupdates komen. Air France-KLM maakt dan in Parijs tevens zijn nieuwe strategisch plan bekend.

BMW

Elders in Europa is het de beurt aan onder meer oliebedrijf BP, mijnbouwer Glencore, luchtvaartmaatschappij Lufthansa, autobouwer BMW en de banken Société Générale, Credit Suisse en Commerzbank. In de Verenigde Staten staan onder meer Facebook, farmaceut Pfizer en Zigo-moederbedrijf Liberty Global op de rol.

De kans op een renteverhoging in de Verenigde Staten komende week wordt bijzonder klein geschat, met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in het verschiet op 8 november. De financiële markten gaan ervan uit dat wordt gewacht tot de volgende vergadering in december, wanneer het precies een jaar geleden is sinds de laatste renteverhoging. Ook in Japan wordt geen wijziging van het rentebeleid verwacht.

Banenrapport

De Britse centrale bank komt bijeen voor een vergadering over inflatie. Britse media zinspelen op de mogelijkheid dat centralebankpresident Mark Carney bij die gelegenheid bekendmaakt aan het einde van zijn termijn in 2018 te vertrekken.

Op het macro-economische vlak worden maandag cijfers verwacht over de inflatie en de economische groei in de eurozone. Verder zal onder meer aandacht uitgaan naar het Amerikaanse banenrapport op vrijdag.