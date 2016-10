'Carney dicht bij beslissing over vertrek'

ANP 'Carney dicht bij beslissing over vertrek'

LONDEN - De president van de Britse centrale bank, Mark Carney, maakt mogelijk komende week al bekend of hij vertrekt aan het einde van zijn termijn in 2018. Dat melden Britse media zondag. De Bank of England wilde niet ingaan op speculaties dat de Canadees mogelijk donderdag al bij een vergadering van de centrale bank zijn vertrek aankondigt.

Door ANP - 30-10-2016, 13:09 (Update 30-10-2016, 13:09)

Carney zou nog geen besluit hebben genomen, maar hij zou neigen naar terugkeer naar Canada. Eerder heeft hij gezegd voor het einde van het jaar de knoop door te hakken. Volgens hem is het vooral een persoonlijke beslissing, die losstaat van politiek.

De positie van Carney staat onder druk sinds hij in aanloop naar het brexitreferendum waarschuwde voor de economische gevolgen van een Britse beslissing de Europese Unie te verlaten. Het pro-brexitkamp vond zijn uitspraken te politiek.