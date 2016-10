België ondertekent CETA-verdrag

BRUSSEL - België heeft na dagenlange binnenlandse politieke strubbelingen het Europees-Canadese handelsverdrag CETA ondertekend. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zette zaterdag in Brussel zijn handtekening onder het akkoord. ,,Niets is eenvoudig in België, maar weinig onmogelijk'', twitterde de bewindsman.

Door ANP - 29-10-2016, 15:32 (Update 29-10-2016, 15:32)

EU-commissaris voor handel Cecilia Malmström, EU-onderhandelaar Mauro Petriccione, de Canadese ambassadeur Olivier Nicoloff en de president van de Waalse handelskamer Jean-Pierre Tanghe waren bij de ondertekening aanwezig.

Het verdrag wordt zondagochtend op een top van de Europese Unie en Canada door Europees raadspresident Donald Tusk en de Canadese premier Justin Trudeau ondertekend. Dit had eigenlijk donderdag al moeten gebeuren, maar Wallonië lag dwars. Uiteindelijk bereikten de federale regering en de deelstaten van België overeenstemming over een verdragsbijlage. Daarin wordt tegemoetgekomen aan de zorgen die in Franstalig België heersen over onder meer de aparte rechtbanken bij conflicten en de gevolgen voor de landbouw.