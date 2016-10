Cabinepersoneel KLM voert acties op

ANP Cabinepersoneel KLM voert acties op

SCHIPHOL - Cabinepersoneel van KLM gaat zondag langere werkonderbrekingen houden tegen de plannen van de luchtvaartmaatschappij om te snijden in het aantal cabinemedewerkers aan boord. Het gaat nu om werkonderbrekingen van twintig minuten per vertrekkende vlucht. Deze week werden al onderbrekingen van tien minuten gehouden.

Door ANP - 28-10-2016, 21:40 (Update 28-10-2016, 21:40)

De acties vinden plaats tussen 05.00 en 23.00 uur op alle vluchten. KLM gaat vanaf zondag op een deel van de vluchten naar verre bestemmingen minder cabinepersoneel inzetten. Volgens de vakbonden is daardoor niet alleen het personeel de dupe maar ook de passagiers. Onder het cabinepersoneel is er grote actiebereidheid, aldus een verklaring van FNV Luchtvaart.

De steward of stewardess minder aan boord is een noodmaatregel die KLM heeft genomen omdat afspraken met de bonden over een verdere productiviteitsverbetering uitblijven. De directie van KLM hult zich momenteel in ,,stilzwijgen over dit eenzijdige besluit'', stelt FNV.