ANP 'Ruim 10 procent zzp'ers zonder werk'

DEN HAAG - Meer dan 10 procent van de zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) heeft momenteel geen opdrachten en inkomen omdat de nieuwe wet DBA opdrachtgevers kopschuw heeft gemaakt om in zee te gaan met zelfstandige ondernemers. Dat stelt de Stichting ZZP Nederland.

Door ANP - 28-10-2016, 20:36 (Update 28-10-2016, 20:36)

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is bedoeld om onderscheid te maken tussen echte zzp'ers en mensen die eigenlijk in loondienst zijn. Volgens de stichting werkt die echter averechts doordat nu juist de echte ondernemers worden beperkt. Uit een recente achterbanraadpleging zou blijken dat een derde van de zzp'ers last ondervindt van de DBA en een tiende dus geen werk heeft.

De politiek mist volgens de stichting alle urgentie rond de kwestie en daarom is een actieplatform gestart. Er zal over enkele weken een petitie worden aangeboden aan de Tweede Kamer.